Giriş Tarihi: 07.08.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
07:00
CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP'li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu
Önceki gün gerçekleşen CHP Kadın Kolları Kurultayı bir kez daha eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkez arasında bilek güreşine sahne oldu. Kadın kolları başkanlığına aday olan, daha sonra ise Aylin Nazlıaka lehine çekilen Merve Kır, parti yönetiminin ağır toplarını eleştiri yağmuruna tuttu. Yaşananlar, eylül ayında yapılacak olan gergin bir havada geçmesine kesin gözüyle bakılan tüzük kurultayı öncesi "son prova" olarak yorumlandı.