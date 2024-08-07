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Haberler Galeri CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP'li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu
Giriş Tarihi: 07.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:00

CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP'li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu

Önceki gün gerçekleşen CHP Kadın Kolları Kurultayı bir kez daha eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkez arasında bilek güreşine sahne oldu. Kadın kolları başkanlığına aday olan, daha sonra ise Aylin Nazlıaka lehine çekilen Merve Kır, parti yönetiminin ağır toplarını eleştiri yağmuruna tuttu. Yaşananlar, eylül ayında yapılacak olan gergin bir havada geçmesine kesin gözüyle bakılan tüzük kurultayı öncesi "son prova" olarak yorumlandı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP’li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu

CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda, genel merkezin adayı olarak bilinen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya başkanlığa seçildi.

CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP’li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu

Oy kullanma usulü genel merkez tarafından son dakikada değiştirildiği için büyük tepkilerin patlak verdiği kurultay, fişleme yapıldığı iddialarıyla da gündeme oturdu.

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CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP’li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu

Genel merkez baskısı altında geçen kurultayda, delegelerden oy pusulalarının fotoğraflarını çekip kendilerine göndermelerinin bile istendiği öne sürüldü.

CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP’li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu

AĞBABA VE KARASU'YA 'ÖZEL' TEBRİK

Olaylı kurultay sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP'li Merve Kır, parti yönetiminin öncü isimlerini yerden yere vurdu.

CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova: CHP’li Merve Kır, parti yönetimini topa tuttu

Kurultayın adil olmayan bir ortamda gerçekleştirildiğini gözler önüne seren Kır, "Sonuçlar neticesinde başkan seçilen Asu Kaya'dan ziyade, ondan daha fazla emeği olan, çaba sarf eden Veli Ağbaba ve Ulaş Karasu'yu tebrik ediyorum.

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