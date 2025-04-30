CHP’de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden ’Mansur Yavaş’a ihtimal yok’ mesajı!

Özgür Özel, "Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir, başbakan olarak yürütmenin başına Ekrem İmamoğlu gelir. O süreçte tarafsız Cumhurbaşkanlığı'na, o sürece katkı sağlayan, milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur, bunun adı Mansur Yavaş olur olursa..." dedi.