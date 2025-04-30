Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
13:13
CHP'de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden 'Mansur Yavaş'a ihtimal yok' mesajı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk/terör soruşturması sonrası ortaya çıkan rüşvet ve rant ağı kurulan kirli çarkın vehametini gözler önüne sererken; CHP de süreçle birlikte iç tartışmalara ve kendi krizine gömüldü. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası bilinirken; Özgür Özel'in 'Alternatif Yavaş' şeklindeki vurgusu İmamoğlu'na yakın isimlerini kızdırdı, açık açık 'Ekrem Bey aday olamazsa alternatif Özgür Özel'dir' mesajı verdiler.