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Haberler Galeri CHP'de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden 'Mansur Yavaş'a ihtimal yok' mesajı!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:13

CHP'de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden 'Mansur Yavaş'a ihtimal yok' mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk/terör soruşturması sonrası ortaya çıkan rüşvet ve rant ağı kurulan kirli çarkın vehametini gözler önüne sererken; CHP de süreçle birlikte iç tartışmalara ve kendi krizine gömüldü. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası bilinirken; Özgür Özel'in 'Alternatif Yavaş' şeklindeki vurgusu İmamoğlu'na yakın isimlerini kızdırdı, açık açık 'Ekrem Bey aday olamazsa alternatif Özgür Özel'dir' mesajı verdiler.

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CHP’de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden ’Mansur Yavaş’a ihtimal yok’ mesajı!

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturması süreciyle birlikte CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası gündemden düşer gibi olsa da Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş cephelerinden gelen yeni açıklamalar ile birlikte yeniden kamuoyunun gündemine girdi.

CHP’de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden ’Mansur Yavaş’a ihtimal yok’ mesajı!

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi kabul etmediğini belirten Mansur Yavaş 'günü geldiğinde karar veririz' mesajını vermiş; İBB'ye operasyon sonrası ise 'Adaylık konusundaki kararımı askıya alıyorum' demişti.

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CHP’de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden ’Mansur Yavaş’a ihtimal yok’ mesajı!

'BUNUN ADI MANSUR YAVAŞ OLUR'

Ön seçim süreci ile birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıkarken; diploma iptali ve soruşturmaların ardından ise İmamoğlu'nun safında olan Özgür Özel'den geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama geldi.

CHP’de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden ’Mansur Yavaş’a ihtimal yok’ mesajı!

Özgür Özel, "Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir, başbakan olarak yürütmenin başına Ekrem İmamoğlu gelir. O süreçte tarafsız Cumhurbaşkanlığı'na, o sürece katkı sağlayan, milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur, bunun adı Mansur Yavaş olur olursa..." dedi.

CHP’de adaylık kavgası yeniden alevlendi: Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden ’Mansur Yavaş’a ihtimal yok’ mesajı!

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER'DEN 'YAVAŞ'A İHTİMAL YOK' MESAJI!

Özgür Özel'in dikkat çekici mesajı sonrası ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler hem sosyal medyada hem de televizyon kanallarında Özel'in açıklamasına örtülü tepki gösterdi. 'Saraçhane Bülbülü' olarak da anılan gazeteci Şaban Sevinç ise açık açık, "Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olacağına ihtimal vermiyorun; Eğer Ekrem Bey aday olamazsa alternatif Özgür Özel'dir" dedi.