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Haberler Galeri CHP’de bu da oldu! 'Şaibe' diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:39

CHP’de bu da oldu! 'Şaibe' diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen CHP kurultayında para ile delegelerin oylarının satın alındığı iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan CHP İzmir Kurultay Delegesi Hamit Karaarslan'ın CHP İzmir İl Yönetimi tarafından disipline sevk edilip hakkında re'sen soruşturma başlatılmasının yankıları sürerken CHP İzmir'de şimdi de tutanak krizi patlak verdi. İşte detaylar...

ERTAN GÜRCANER
CHP’de bu da oldu! ’Şaibe’ diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

CHP'de "kurultayda şaibe" iddiası konuşulurken İzmir'de ilginç bir olay daha yaşandı. Son kurultayda listeyi delerek Parti Meclisi'ne (PM) girmeyi başaran Bursa Milletvekili CHP'li Orhan Sarıbal, geçtiğimiz hafta İzmir'de düzenlenen "Sosyal demokrasi ve yerel yönetim anlayışı" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

CHP’de bu da oldu! ’Şaibe’ diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

ÖRGÜTÜ VE BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ

Sarıbal; CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ı, Bornova belediye Başkanı Ömer Eşki'yi, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ı, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi'yi ziyaret etti.

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CHP’de bu da oldu! ’Şaibe’ diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

BORNOVA'DA ŞOK EDEN SÖZLER

Sarıbal'ın Bornova örgütünü ziyareti sırasında ilginç şeyler yaşandığı ortaya çıktı. Bir partili Sarıbal'a "kurultayda şaibe" iddialarını sordu. Sarıbal'ın kurultayla ilgili; bir şaibe olabileceğini ima ettiği ve "Veli Ağbaba'nın olduğu yerde her şey olabilir" dediği öne sürüldü.

CHP’de bu da oldu! ’Şaibe’ diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

RAHATSIZLIK YARATTI

Sarıbal'ın diğer sözleri o sırada ilçe binasında soğuk duş etkisi yaratırken, İlçe Başkanı Çapın'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Çapın; o an ilçede bulunan ilçe yöneticileri ile birlikte Sarıbal'ın sözlerini tutanak altına aldı. Olaya şahit olan partililer yerel bir internet sitesine isim vermeden bir takım açıklamalarda bulundu. İlçe yöneticileri yaptıkları açıklamada: "Milletvekili çok ağır ve kabul edilemez sözler söyledi" değerlendirmesinde bulundu.

CHP’de bu da oldu! ’Şaibe’ diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

TUTANAK GENEL MERKEZE GÖNDERİLDİ

İlçe Başkanı Çapın'ın; konuyu hemen CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e bildirdiği öğrenildi. Bornova İlçe Başkanı Çapın'ın tuttuğu tutanak CHP Genel Merkezine gönderilirken parti yönetiminin bu tutanakla ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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