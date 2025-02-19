Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:39
CHP’de bu da oldu! 'Şaibe' diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...
Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen CHP kurultayında para ile delegelerin oylarının satın alındığı iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan CHP İzmir Kurultay Delegesi Hamit Karaarslan'ın CHP İzmir İl Yönetimi tarafından disipline sevk edilip hakkında re'sen soruşturma başlatılmasının yankıları sürerken CHP İzmir'de şimdi de tutanak krizi patlak verdi. İşte detaylar...