CHP’de bu da oldu! ’Şaibe’ diyenin sesini kesiyorlar: Skandal disiplin hamlesinin ardından şimdi de tutanak...

RAHATSIZLIK YARATTI

Sarıbal'ın diğer sözleri o sırada ilçe binasında soğuk duş etkisi yaratırken, İlçe Başkanı Çapın'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Çapın; o an ilçede bulunan ilçe yöneticileri ile birlikte Sarıbal'ın sözlerini tutanak altına aldı. Olaya şahit olan partililer yerel bir internet sitesine isim vermeden bir takım açıklamalarda bulundu. İlçe yöneticileri yaptıkları açıklamada: "Milletvekili çok ağır ve kabul edilemez sözler söyledi" değerlendirmesinde bulundu.