CHP’de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu’nun ihanet toplantısı ifşa oldu

SÜREÇ HAZIR



Gökhan Günaydın ise "Bülent bey burada bir metin hazırladı. Onun da aldığı imzalar var, benim de var. Şu için itibarıyla durum şudur: 7 kişi imzaladı. Sayıyorum izninizle: Bülent Tezcan. Tekin Bingöl, Gökhan Zeybek, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz önce ben metni zarf içinde Selin Hanım'a gönderdim. Onunla birlikte 8 kişi olacak. Bu akşam Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacak. Geriye Muharrem bey, Hakkı Suha Okay bey ve Yaşar Semra hanım kalacak. Böylece imza sayısı pazartesi akşam itibarıyla 15'i bulacak." dedi.