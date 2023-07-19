Giriş Tarihi: 19.07.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
09:16
CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu
CHP'de son dakika gizli toplantı skandalı! 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti. CHP içinde her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü. İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı. İşte kendi ağızlarından CHP'de parti içi darbeye hazırlanan İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirme planı