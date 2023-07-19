CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti. CHP içinde her fırsatta ‘değişim’ çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na darbe hazırlığına giren İmamoğlu darbe planları deşifre oldu.