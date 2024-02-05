CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

Yavaş'ın baskısıyla CHP Parti Meclisi tarafından CHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı olarak açıklanması krizi de beraberinde getirdi. Gölbaşı CHP İlçe Örgütü CHP Parti Meclisi'nin dayatmasına açık bir şekilde karşı çıkarken, eski MHP'li, yeni CHP'li Yakup Odabaşı'nın seçim afişlerinin meydanlara ve binalara asılmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi kamyonları ve vinçlerinin kullanılması ise tepki çekti. Gölbaşılılar sosyal medyadan, "Gölbaşı'na hizmet geldi" diyerek Mansur Yavaş'ı eleştirdi.