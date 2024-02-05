CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: "Ankara sonunda bizi hatırladı!" | Video
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıl boyunca hizmet değil algı yaptı. Konu yerel seçimde aday belirleme olunca Özgür Özel’i bile tanımadı. Baskıları sonucu eski Gölbaşı’nda eski MHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı aday gösterince hem CHP hem de ilçe örgütü ayaklandı. ABB’ye ait kamyonların Gölbaşı’na giderek Yakup Odabaşı’na ait seçim afişlerini asması ise bardağı taşırdı. 5 yıldır ilçede ilk kez ABB kamyonlarını gören Gölbaşı halkı “Ankara bizi hatırladı” diyerek Yavaş’a tepki yağdırdı.
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