CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

Genel merkeze yüklenen Yavaş, "Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi. En azından bir gece öncesinden haber verilseydi, prompter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye'ye bir mesaj verebilirdik" cümleleriyle hem Özel'i hem de İmamoğlu'nu terletti.