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Haberler Galeri CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler
Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:14

CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

CHP Tüzük Kurultayı, olası cumhurbaşkanı adaylarının güç gösterisine dönüştü. Kendisinden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hazırlanmış şekilde 1 saati aşkın konuşma yapmasına tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi" dedi. Bu sözler, salonda soğuk duş etkisi yarattı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

Kurultayın ikinci günü, parti içindeki örtülü rekabetin kameralar önüne taşınmasına sebep oldu. İkinci günün açılışında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaklaşık yarım saat konuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun konuşması ise 1 saati aştı.

CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

İmamoğlu'nun adeta 'genel başkan' edasıyla yaptığı konuşmada sık sık iç politikalara yönelik yönlendirmeler yapması dikkat çekti.

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CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

"HABER VERİLSEYDİ KONUŞMA HAZIRLARDIK!"

İmamoğlu kürsüden indikten sonra divan heyetinden sürpriz bir çıkış geldi. Yarım saat sonra parti programı görüşmelerinin başlayacağı belirtilerek, Mansur Yavaş'a örtülü şekilde, 'konuşmanızı kısa tutun' mesajı verildi. Bu şartlar altında kürsüye çıkan Yavaş, zehir zemberek sözler sarf etti.

CHP'de Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş krizi

CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

Genel merkeze yüklenen Yavaş, "Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi. En azından bir gece öncesinden haber verilseydi, prompter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye'ye bir mesaj verebilirdik" cümleleriyle hem Özel'i hem de İmamoğlu'nu terletti.

CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU'NU KORUDU

Yavaş'ın konuşması yaklaşık 20 dakika sürdü. Konuşma biter bitmez Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları, soluğu kürsüde aldı. Ekrem İmamoğlu'nun uzun süre Yavaş'a dil dökerek kendisinin bir suçu olmadığını ifade etmeye çalıştığı görüldü. Özgür Özel ise kürsüde yaptığı konuşmada aksaklığın sebebinin kendisinden kaynaklandığını dile getirerek, Yavaş ve tüm delegelerden özür diledi.

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