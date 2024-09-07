Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
16:14
CHP’de İmamoğlu-Yavaş krizi! Mansur Yavaş’tan genel merkeze zehir zemberek sözler
CHP Tüzük Kurultayı, olası cumhurbaşkanı adaylarının güç gösterisine dönüştü. Kendisinden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hazırlanmış şekilde 1 saati aşkın konuşma yapmasına tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi" dedi. Bu sözler, salonda soğuk duş etkisi yarattı.