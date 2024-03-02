CHP’de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi

"ANKARA'DAKİ BASKILARLA ÖN SEÇİME SOKULDU"

Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." ifadelerini kulandı.