CHP'de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi | Video

Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı. Ön seçimde kendisini destekleyenlerin işleriyle, evlatlarıyla tehdit edildiğini belirten Serdar Türker, "Yola çıktıktan sonra Özgür Özel 3 kez arayarak adaylıktan çekilmemi istedi" dedi. İmamoğlu'nun da kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Türker, İBB'de bir Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini söyledi.