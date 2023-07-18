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Haberler Galeri CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:23

CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişim kavgası hız kesmiyor… Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya değişim ve adalet yürüyüşü yaptı. Ardından meydana koltuk fırlattı. Dün katıldığı bir canlı yayında CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın "CHP'lilerin oylarını alıp Genel Merkez'de koltuk fırlatmak olur mu?" sözlerine çok kızdı. Şoke eden bir iddia ortaya attı. Yarkadaş'ı "Sen de Kılıçdaroğlu'na kart fırlattın" sözlerinin üzerine Barış Yarkadaş çıldırdı… İkili arasında gerilim tırmandı… Barış Yarkadaş'ın son iddiası ise ortalığı karıştırdı: Dayının oğlunu belediye başkan yardımcısı yaptın, 845 milyonluk gayrimenkulü sattın!

CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

PARTİDE KRİZ TIRMANDI

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı. Yaşanan yenilgi nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı. Kaos, CHP'li belediyelere kadar ulaştı.

CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

BOLU'DAN YÜRÜYÜŞE BAŞLADI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatıldı. Bu gelişme üzerine 'Başkaldırıyorum' diyen Tanju Özcan, Bolu'dan yola çıktı.

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CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

KOLTUK FIRLATTI!

Değişim ve adalet adını verdiği yürüyüş başlattı. Günler sonra Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Yaptığı konuşma ile Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha istifa çağrısı yaptı. Üzerine bir de koltuk fırlattı. İşte bu gelişmeler, parti ile arasındaki ipleri iyice kopardı.

CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

Önceki gün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir canlı yayında CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile koltuk fırlatma tartışması yaşadı. İkili birbirine sert sözlerle suçladı.

CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

YARKADAŞ İLE TARTIŞTI!

Özcan, koltuk fırlatma olayı hakkında "Ben o koltuğu Genel Başkan'a attım tepki olarak. Hatta kendim için de attım benim için önemli değil diye" ifadelerini kullandı. Özcan'a tepki gösteren Barış Yarkadaş ise "Keşke orada Belediye Başkanlığı'ndan da istifa etseydin" deyince gerilim tırmandı.

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