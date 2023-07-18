Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:23

CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişim kavgası hız kesmiyor… Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya değişim ve adalet yürüyüşü yaptı. Ardından meydana koltuk fırlattı. Dün katıldığı bir canlı yayında CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın "CHP'lilerin oylarını alıp Genel Merkez'de koltuk fırlatmak olur mu?" sözlerine çok kızdı. Şoke eden bir iddia ortaya attı. Yarkadaş'ı "Sen de Kılıçdaroğlu'na kart fırlattın" sözlerinin üzerine Barış Yarkadaş çıldırdı… İkili arasında gerilim tırmandı… Barış Yarkadaş'ın son iddiası ise ortalığı karıştırdı: Dayının oğlunu belediye başkan yardımcısı yaptın, 845 milyonluk gayrimenkulü sattın!