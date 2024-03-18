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Haberler Galeri CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:43

CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ile CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın deste deste döviz saydığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kirli para ağı hakkında soruşturma başlatırken Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifadeye çağırıldı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise çuval dolusu paralarla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösteren Kaftancıoğlu'nun yakın çevresine "Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddiası ortaya atıldı…

CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!

Yerel seçime sayılı günler kaldı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi.

CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!

DESTE DESTE DÖVİZİ SAATLERCE SAYDILAR...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Kamera görüntülerinde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın da bulunması, CHP'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.

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CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!

CHP İstanbul İl Başkanlığı, görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiğini iddia etti. Hatta görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da belirtildi.

CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI... ÜÇ ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Her biri, çuval dolusu paralarla ilgili farklı ifadeler verdi.

CHP'de kirli para skandalı! Kaftancıoğlu İmamoğlu'nu hedef gösterdi: "Paranın adresini onlar bilir!" | Video

CHP’de kirli para skandalı! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Paranın adresini onlar bilir!

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gözler ise dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen ve kurultay sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile bir kez bile yan yana gelmeyen Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'deki kirli para skandalı hakkındaki yorumu dikkat çekti.

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