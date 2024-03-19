Video Haber CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Video
CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Video

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Video

19.03.2024 | 06:02

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

5 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ
Soruşturma çerçevesinde, Keleş'in yani sıraCHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

KAFTANCIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma sürerken CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

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