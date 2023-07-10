CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

CHP'nin üst yönetimindeki değişim tartışmaları parti teşkilatlarına da sıçradı. Kongre sürecinin başladığı mahalle teşkilatlarında, alternatif liste çıkartan partililer saldırıya uğramaya başladı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi'nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Yeni Mahalle İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Kıymetli parti emekçilerimiz, hala devam eden delege tespit seçimleri sürecinde gençler bir tavır koymuş ve iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır." ifadelerine yer verildi.