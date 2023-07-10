CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

"Kıymetli parti emekçilerimiz, hala devam eden delege tespit seçimleri sürecinde gençler bir tavır koymuş ve İki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır. Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık.