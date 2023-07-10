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Haberler Galeri CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar
Giriş Tarihi: 10.07.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 13:17

CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

CHP'nin üst yönetimindeki değişim tartışmaları parti teşkilatlarına da sıçradı. Kongre sürecinin başladığı mahalle teşkilatlarında, alternatif liste çıkartan partililer saldırıya uğramaya başladı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi'nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Yeni Mahalle İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Kıymetli parti emekçilerimiz, hala devam eden delege tespit seçimleri sürecinde gençler bir tavır koymuş ve iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır." ifadelerine yer verildi.

HARUN SEKMEN
CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

CHP'de kongre süreci mahallelerle devam ederken, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ayrı liste çıkaran CHP'li gençler saldırıya uğradı.

CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

GENÇLERE SALDIRDILAR

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçim yenilgisi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları CHP'yi karıştırdı. Kongre sürecinin en alt kademelerde başladığı CHP'de alternatif liste çıkartanlar hedef haline geldi. Ankara'nın Yeni Mahalle delegelerini belirlemek üzere Yeni Batı Mahallesi'nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı.

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CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

GENÇLİK KOLLARINDAN SERT AÇIKLAMA

Skandal olay ile ilgili CHP Yeni Mahalle Gençlik Kolları İlçe Teşkilatı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

"Kıymetli parti emekçilerimiz, hala devam eden delege tespit seçimleri sürecinde gençler bir tavır koymuş ve İki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır. Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık.

CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar

18/19 yaşında gençlerden korkan ve bir telefon ile "Geçmiş olsun" bile diyemeyen makamlarla olan tavrımız yılmadan devam edecektir. Hukuki süreç başlamıştır ama biz vicdani sürecin başlamasını istiyoruz.

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