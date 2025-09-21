Giriş Tarihi: 21.09.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 06:50
CHP'de korku hakim oldu! İmamoğlu Silivri'den partililere tehdit mesajı gönderdi
Özgür Özel, Silivri'de İmamoğlu ziyaretinde aldığı talimatlar doğrultusunda dilini sertleştirdi. İmamoğlu çözülmeden rahatsız. 70 itirafçı ve istifa eden belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu iyice germiş durumda. Ekrem İmamoğlu, Gökhan Günaydın ve Selin Sayek Böke üzerinden CHP'dekilere tehdit mesajları göndermeye başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde CHP'de son zamanlarda kullanılan tehdit dilinin arkasında yatan gerçekleri açıkladı. İşte Övür'ün o yazısı