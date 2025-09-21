CHP’de korku hakim oldu! İmamoğlu Silivri’den partililere tehdit mesajı gönderdi

Kulislerde, Özgür Özel'in Silivri ziyaretlerinden sonra sertleşen dilinin kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyor. Özel'in parti içinde talimatları ondan aldığı iddiası sıkça dillendiriliyor. Bu da içeride çözülmeleri hızlandırıyor. Zaten CHP ile çalışan iş insanlarında ciddi bir çözülme yaşanıyor; "itirafçı" sayısı 70'i aştı. Dün yazdım, o isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş, işin ucunun genel merkeze kadar uzandığını ve genel başkan yardımcılarının da en az 200 milyon TL'ye sahip olduklarını iddia ediyor.



