CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

"SEN ADAYSAN BEN YOKUM" RESTİ

Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı. Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini iddia etti.

Bayer ayrıca, bunun üzerine Ahmet Akın'ın, İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun "Toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını verdiğini aktardı.