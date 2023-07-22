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Haberler Galeri CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Giriş Tarihi: 22.07.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 00:20

CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor." sözlerine üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayağa kalkıp laf attığını iddia etti. Yarkadaş, Kerimoğlu'nun konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp "Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım." dediğini aktardı.

CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde partinin ağır toplarıyla birlikte yaptığı Zoom toplantısı, CHP'de büyük krize neden oldu.

CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı, ardından belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

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CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

"BURADA SÖYLEYEMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEYİ ORADA SÖYLEMEDİM"

Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu'nun, "Yaptığımız toplantı etik dışı değildi" dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun ayrıca 'Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim' ifadesini kullandığı da öğrenildi.

CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

"SEN ADAYSAN BEN YOKUM" RESTİ

Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı. Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini iddia etti.

Bayer ayrıca, bunun üzerine Ahmet Akın'ın, İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun "Toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını verdiğini aktardı.

CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

BARIŞ YARKADAŞ'TAN FLAŞ İDDİA: O İSİM 'İBB BAŞKANLIĞINA ADAYIM' DEDİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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