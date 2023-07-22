CHP’de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu’na savaş açıp adaylığını ilan etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor." sözlerine üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayağa kalkıp laf attığını iddia etti. Yarkadaş, Kerimoğlu'nun konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp "Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım." dediğini aktardı.