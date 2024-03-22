CHP’de Para Kuleleri skandalı: Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor!

6 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde, Keleş'in yani sıra CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Para sayma işlenminin gerçekleştiği avukat ofisinin sahibi Gökhan Taşkapan ise 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermişti.