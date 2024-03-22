Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:36
CHP’de Para Kuleleri skandalı: Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ile CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın deste deste döviz saydığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kirli para ağı hakkında soruşturma başlatırken Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifadeye çağırıldı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Bugün savcılığa giden Canan Kaftancıoğlu ifade vermeye başladı.