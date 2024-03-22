Canan Kaftancıoğlu Savcılığa geldi | Video
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.
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