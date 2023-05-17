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Haberler Galeri CHP'de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:37

CHP'de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı. Gazeteci Bahar Feyzan, seçim günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı. Hezimete uğrayan CHP'de seçim gecesi yaşanan kargaşayı anlatan Feyzan, CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'ın belediye başkanlarına yaptıklarını "ayıp olur" diyerek anlatamayacağını söyledi. Tuncay Özkan'ın gitmeden CHP'nin hiçbir seçim kazanamayacağını kaydeden Feyzan, Başkan Erdoğan'ın ömrü yetmesi durumunda CHP karşısında 10 seçim daha kazanacağını söyledi.

İLKER TURAK
CHP’de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 49.5 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon civarında oyla fark attı.

CHP’de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın çok çok gerisinde kalırken, Cumhur İttifakı 321 vekil çıkardı, Millet İttifakı ise 213 vekilde kaldı.

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CHP’de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

Bu hezimetin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığının sebebini CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesti ve Adıgüzel görevden alındı.

CHP’de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

Seçim sonuçlarını gören CHP'ye yakın isimler, bu yaşanan başarısızlıktan dolayı CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç herkesi sorumlu tutarken, hezimetin sorumlularından birisi de CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan olarak gösterildi.

CHP’de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YAPTIKLARINI 'AYIP OLUR' DİYE ANLATMADI

Seçim gecesi parti içinde yaşanan kargaşa ve gerginliği aktaran Gazeteci Bahar Feyzan, başarısızlığın sebebinin Tuncay Özkan olduğunu kaydetti.

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