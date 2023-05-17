Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:37

CHP'de seçim günü kargaşa! Tuncay Özkan hakkında çarpıcı iddialar: İmamoğlu ve Yavaş’a yaptıklarını ‘ayıp olur’ diyerek anlatmadı

14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı. Gazeteci Bahar Feyzan, seçim günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı. Hezimete uğrayan CHP'de seçim gecesi yaşanan kargaşayı anlatan Feyzan, CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'ın belediye başkanlarına yaptıklarını "ayıp olur" diyerek anlatamayacağını söyledi. Tuncay Özkan'ın gitmeden CHP'nin hiçbir seçim kazanamayacağını kaydeden Feyzan, Başkan Erdoğan'ın ömrü yetmesi durumunda CHP karşısında 10 seçim daha kazanacağını söyledi.