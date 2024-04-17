CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

YARIN SEÇİM YAPILACAK

CHP'de Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine boşalan grup başkanvekilliği için yarın seçim yapılacak. Kritik seçimde Köksal'ın yerine yine kadın bir vekili aday göstermeyi planlayan genel merkeze rağmen muhalif kanattaki hareketlilik tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.