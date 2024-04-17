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Haberler Galeri CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:12

CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle

CHP'de devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapılacak başkanvekili seçiminde paralel aday çıkaracağı konuşuluyor

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

31 Mart yerel seçimleri öncesi parti içi koltuk kavgaları ile sık sık gündeme gelen CHP, seçimlerin ardından da benzer sorunlarla boğuşuyor. Parti içindeki en büyük muhalif oluşumu ise "kurultay küskünleri" olarak da anılan Kılıçdaroğlu destekçisi siyasiler oluşturuyor.

CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

MECLİS'TE GÜÇ GÖSTERİSİ
Kurultaydan bu yana genel merkez kanadı ile sessiz bir mücadelenin içerisine giren bu oluşum, yaklaşık 3 ay önce CHP TBMM İdari Amirliği seçiminde ilk büyük darbesini vurarak gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Çekilin" talimatına rağmen aday çıkaran muhalif kanat, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın 67 oyla seçilmesini sağlamıştı.

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CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

Bayraktutan'ın rakibi olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise 55 oyda kalarak genel merkezde soğuk duş etkisi yaratmıştı.


CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

YARIN SEÇİM YAPILACAK
CHP'de Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine boşalan grup başkanvekilliği için yarın seçim yapılacak. Kritik seçimde Köksal'ın yerine yine kadın bir vekili aday göstermeyi planlayan genel merkeze rağmen muhalif kanattaki hareketlilik tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

CHP’de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup milletvekili, genel merkezden bağımsız olarak kendi adayını çıkarıp grup başkanvekili yapmak için nabız yokluyor.

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