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Haberler Galeri CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor
Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 06:22

CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor

Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu birçok noktada hızla adaylarını belirleyen CHP, "kale" olarak adlandırdığı il ve ilçelerde ise birbirine girdi. Taht oyunlarıyla devam eden aday belirleme sürecinde bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Çiğli ve Ataşehir gibi başlıca noktalarda partide büyük krizler patlak verdi. Çekişmenin zirve yaptığı Çankaya ve Kadıköy adayları ise haftalardır belirlenemiyor.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor

CHP'de Parti Meclisi (PM) 9 Şubat Cuma günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını netleştirecek. Çankaya ve Kadıköy adaylarının da görüşülmesi beklenen toplantı öncesi, partide eşi benzerine az rastlanan bir iç savaş yaşanıyor.

CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor

Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşine sahne olan iki noktada, iki taraf da kendi adaylarını karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyor.

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CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN KENDİ ADAYLARINA ÖZEL TARİFE

Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i Çankaya'da aday yapmaya çalışıyor. İmamoğlu da kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı göstermek istiyor.

CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor

İki ismin de adaylık başvurusunda bile bulunmadan ön plana çıkmaları, partilileri isyan ettirdi. Çankaya'da 22 aday adayı ortak bildiri yayımlayarak haksız rekabete tepki gösterdi.

CHP’de taht oyunları! Parti içinde görülmemiş iç savaş: İmamoğlu ve Özel pastayı bölüşemiyor

Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın ise Hadi'nin olası adaylığı durumunda istifa hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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