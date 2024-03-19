CHP’de yeni Burcu Köksal vakası! Balıkesir adayı Ahmet Akın DEM Parti’yi hedef aldı: Şerefsizlerle…

EKREM KAPIYI GÖSTERDİ!

İstanbul'da DEM Parti desteğiyle 2019'da belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise Köksal'ın açıklamalarına çok sert çıktı. "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" ifadelerini kullandı.

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