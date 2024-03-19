CHP’de yeni Burcu Köksal vakası! Balıkesir adayı Ahmet Akın DEM Parti’yi hedef aldı: "Şerefsizlerle..." | Video

CHP, yerel seçimde Kandil İttifakı’nı kurarak DEM Parti ile anlaştı. Ortak mitinglerde, PKK pavaçraları ile Öcalan sloganlarına kulak tıkadı. Ancak kirli ittifak, CHP içinde de huzursuzluk yarattı. İlk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" çıkışı yaptı. Özgür Özel “Sürçilisan” dese de durumu toparlayamadı. Şimdi ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, DEM Parti’yi hedef aldı. “Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim” ifadelerini kullandı.