CHP’deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş’a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu’nu açıktan hedef aldılar

YAVAŞ: SAĞLI, SOLLU SALDIRI ALTINDAYIM

Özellikle; Mansur Yavaş'a yönelik sert eleştirilerin dozunu Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya trolleri de alevlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için hesabı olan ikiliden Yavaş kendisine olan tepkilere karşılık, "Sağlı-sollu saldırı altındayım" sözlerini kullandı. Yavaş'ın sözleri hem CHP Genel Merkezi'ne hem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yorumlandı.