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Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:11

CHP'deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş'a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu'nu açıktan hedef aldılar

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan güç çekişmesi ve iç kavga özellikle bir süredir Yavaş ve İmamoğlu ekseninde daha da alevlendi. ABB'deki tepki çeken konser organizasyonlarıyla gündemde olan Mansur Yavaş'ın "Sağlı-sollu saldırı altındayım" sözleriyle CHP'yi işaret ettiği konuşulurken sosyal medyada da kendisine yakın hesaplar İmamoğlu'nu açıktan hedef alıyor.

SABAH İNTERNET
CHP’deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş’a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu’nu açıktan hedef aldılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası derinleşiyor. Siyasi hedefleri için birbirlerine adeta 'rest' çeken tarafların sosyal medya üzerinden kurdukları 'PR' hesapları da iç savaşın başka bir boyutunu açık bir biçimde gözler önüne seriyor.

CHP’deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş’a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu’nu açıktan hedef aldılar

CHP'DEKİ İÇ SAVAŞTA YENİ BOYUT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser organizasyonları üzerine fahiş ödemeler yapması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tepki çekti. Mansur Yavaş, skandalı savunmaya çalışsa da eleştirilerden kurtulamadı.

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CHP’deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş’a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu’nu açıktan hedef aldılar

YAVAŞ: SAĞLI, SOLLU SALDIRI ALTINDAYIM

Özellikle; Mansur Yavaş'a yönelik sert eleştirilerin dozunu Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya trolleri de alevlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için hesabı olan ikiliden Yavaş kendisine olan tepkilere karşılık, "Sağlı-sollu saldırı altındayım" sözlerini kullandı. Yavaş'ın sözleri hem CHP Genel Merkezi'ne hem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yorumlandı.

CHP’deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş’a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu’nu açıktan hedef aldılar

İMAMOĞLU'NU AÇIKTAN HEDEF ALDILAR!

Yaşanan gerilim ve gelişmelerin ardından sosyal medya platformu X'te Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 'Ankara Yazıyor' hesabı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

CHP’deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş’a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu’nu açıktan hedef aldılar

"YİNE BİRİLERİ YAZ DEMİŞ..."

Hesap, ilk olarak son dönemde İmamoğlu ile yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen ODA TV'nin Mansur Yavaş ile ilgili yaptığı haberi alıntılayarak, "Yine birileri ODA TV'ye yaz demiş ODA TV'de yazmış" ifadelerini kullandı.

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