Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
11:11
CHP'deki iç çekişmede yeni boyut! Mansur Yavaş'a yakın hesaptan bomba paylaşımlar: Ekrem İmamoğlu'nu açıktan hedef aldılar
CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan güç çekişmesi ve iç kavga özellikle bir süredir Yavaş ve İmamoğlu ekseninde daha da alevlendi. ABB'deki tepki çeken konser organizasyonlarıyla gündemde olan Mansur Yavaş'ın "Sağlı-sollu saldırı altındayım" sözleriyle CHP'yi işaret ettiği konuşulurken sosyal medyada da kendisine yakın hesaplar İmamoğlu'nu açıktan hedef alıyor.