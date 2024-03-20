Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:41
CHP’deki kirli para skandalında o ismin kimliği belli oldu: Apar topar izne çıkmış!
CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntüleri, gündemin ilk sırasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimler ifadeye çağırıldı. Başta CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş olmak üzere para destelerinin etrafında bulunan tüm isimlerin ifadeleri alındı. Son olarak görüntülerde yer alan o ismin de kimliği ortaya çıktı! Para sayıldığı esnada odada bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, görüntüler ifşa olduktan sonra apar topar izne çıktı!