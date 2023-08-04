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Giriş Tarihi: 04.08.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 18:45

CHP'deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup: Aday olmayın

CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "Değişim" taraftarları arasındaki koltuk kavgası en üst perdeden yaşanmaya devam ederken, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı geldi. Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, "Aday olmayın" diyerek zehir zemberek bir mektubu okudu. İşte detaylar...

AA
CHP’deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aday olmayın

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır." çağrısında bulundu.

CHP’deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aday olmayın

Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

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CHP’deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aday olmayın

CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini, her partilinin de bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Öymen, geçen yıllarda ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını savundu.

CHP’deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aday olmayın

Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, CHP'de değişim isteyen diğer aday adaylarının da bu ilkelere ve partinin ideolojisine yeterince sahip çıkmadıklarını söyledi.

CHP’deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aday olmayın

Öymen, kurdukları İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kendi içinde genel başkanlık için aday adayı çıkartacağını kaydetti.

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