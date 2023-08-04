Giriş Tarihi: 04.08.2023 18:24
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
18:45
CHP'deki koltuk savaşında yeni çağrı! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup: Aday olmayın
CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "Değişim" taraftarları arasındaki koltuk kavgası en üst perdeden yaşanmaya devam ederken, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı geldi. Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, "Aday olmayın" diyerek zehir zemberek bir mektubu okudu. İşte detaylar...