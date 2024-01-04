Giriş Tarihi: 04.01.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
23:55
CHP'deki "yerel seçim" skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?
CHP'de kriz ve kaos bitmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki "taht kavgası" büyüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği adayları Özgür Özel'e dayatması nedeniyle yerel seçim çalışmaları darbe yedi. Son olarak CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'daki 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyledi ve "İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir parti olur mu? Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.