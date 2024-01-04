CHP'deki "yerel seçim" skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

"BÖYLE PARTİ Mİ OLUR?"

Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyleyip, "İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle parti mi olur?Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." dedi.