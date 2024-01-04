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Haberler Galeri CHP'deki "yerel seçim" skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 23:55

CHP'deki "yerel seçim" skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

CHP'de kriz ve kaos bitmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki "taht kavgası" büyüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği adayları Özgür Özel'e dayatması nedeniyle yerel seçim çalışmaları darbe yedi. Son olarak CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'daki 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyledi ve "İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir parti olur mu? Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP’deki yerel seçim skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "büyük" desteğiyle Özgür Özel yeni Genel Başkan seçildi.

CHP’deki yerel seçim skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

ÖZEL- İMAMOĞLU KAVGASI!

Özgür Özel'in "Genel Başkanlık" adına Ekrem İmamoğlu'na verdiği tavizler partisinde yeni krizlerin de önünü açtı.

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CHP’deki yerel seçim skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI ÇIKMAZDA!

Her fırsatta kardeş imajı çizen ikili arasında sinirler gerildi. Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği adayları Özgür Özel'e dayatması nedeniyle "yerel seçim" çalışmaları çıkmaza girdi.

CHP’deki yerel seçim skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

SKANDALDA YENİ DETAYLAR!

Söz konusu yerel seçim krizi ile ilgili detayları ise CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş tam anlamıyla ortaya döktü. CHP'deki adaylık krizi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

CHP’deki yerel seçim skandalında yeni detaylar! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?

"BÖYLE PARTİ Mİ OLUR?"

Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyleyip, "İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle parti mi olur?Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." dedi.

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