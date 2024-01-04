Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası! Barış Yarkadaş: Böyle parti olur mu?
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'daki 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyledi ve "İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir parti olur mu? Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.
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