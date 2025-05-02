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Haberler Galeri CHP'den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:00

CHP'den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

CHP otobüsü şoförünün başörtülü polis memurunun üzerine sürdüğü görüntüler adeta kan dondurdu. Şoföre, yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verilirken sosyal medya üzerinden CHP trolleri provokasyona kalkışarak "milletvekillerini taşıyan otobüs şoförü tutuklandı" yalanını yaydı. CHP'li Adnan Beker'in aracını polisin üzerine sürdüğü görüntüler de ortaya çıktı. İşte o videolar skandala ilişkin tüm detaylar

CHP’den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

23 Nisan'da eski Meclis binasına gitmek üzere yola çıkan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı görevli memurların üzerine sürdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise CHP trollerinin yaşanan skandalı çarpıtması üzerine konuyla ilgili tüm gerçekleri açıkladı.

CHP’den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" yönündeki iddiaları yalanladı. Tunç, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Polisin üzerine süren CHP şoförüne ev hapsi

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CHP’den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL

Bakan Tunç, otobüs şoförü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi" nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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CHP’den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

Yürütülen soruşturma kapsamında, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından sürücüye "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

CHP’den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

"POLİSİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRME HAKKINIZ YOK"

"Görüntülerden de açıkça görüldüğü üzere, bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama ve kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez," diyen Tunç, polis memurunun hayatını riske atan bir eylemin, "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklinde çarpıtılmasının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu vurguladı.