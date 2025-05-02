Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
09:00
CHP'den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!
CHP otobüsü şoförünün başörtülü polis memurunun üzerine sürdüğü görüntüler adeta kan dondurdu. Şoföre, yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verilirken sosyal medya üzerinden CHP trolleri provokasyona kalkışarak "milletvekillerini taşıyan otobüs şoförü tutuklandı" yalanını yaydı. CHP'li Adnan Beker'in aracını polisin üzerine sürdüğü görüntüler de ortaya çıktı. İşte o videolar skandala ilişkin tüm detaylar