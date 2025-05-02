CHP’den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar!

"POLİSİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRME HAKKINIZ YOK"

"Görüntülerden de açıkça görüldüğü üzere, bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama ve kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez," diyen Tunç, polis memurunun hayatını riske atan bir eylemin, "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklinde çarpıtılmasının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu vurguladı.