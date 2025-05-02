CHP'den 2 farklı skandal: Polis nefretiyle zıvanadan çıktılar! Birinin üzerine sürdüler, diğerini yaraladılar! | Video

CHP otobüsü şoförünün başörtülü polis memurunun üzerine sürdüğü görüntüler adeta kan dondurdu. Şoföre, yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verilirken sosyal medya üzerinden CHP trolleri provokasyona kalkışarak "milletvekillerini taşıyan otobüs şoförü tutuklandı" yalanını yaydı. CHP'li Adnan Beker'in aracını polisin üzerine sürdüğü görüntüler de ortaya çıktı. Kameraya da yansıyan olay sırasında araçta bulunan Milletvekili Beker hakkında da Parlamenter Suçları Bürosunca inceleme başlatıldığı belirtildi. İşte o videolar...