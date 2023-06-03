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Haberler Galeri CHP'li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti 
Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 06:59

CHP'li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen ancak seçilemeyen Yasemin Fazlaca'nın, kendisine ait evde kalan kiracısı Gülfem Özkan'ı oy verdiği Erdoğan'ın resmini cama asması nedeniyle evden çıkardığı öne sürüldü. 2 bin lira olan kirasının 5 bine yükseltildiğini ve sözleşmesinin dolmasını öne sürerek evden çıkarıldığını söyleyen Özkan, "Seçim günü önümü keserek oy istedi. Erdoğan'ın resmini cama astım diye evden atılıyorum. Ev sahibimin Ak Partili olmasını mı talep etmek zorundayım. Bizi bölmeyin. Bizi birbirimize kırdırmayın" diyerek tepki gösterdi. Aynı binada yer alan bir başka kiracı Arzu Pak da Fazlaca'nın kendisinin kirasını da 3 bin liradan 12 bin liraya çıkardığını dile getirerek, komşusuna yapılanların çok çirkin olduğunu söyledi.

ÖZGÜR YILDIZ
CHP’li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği için baskı altına alınan kişilere bir yenisi daha eklendi. Bu sefer baskı altına alan kişinin ise CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen ancak seçilemeyen Yasemin Fazlaca olduğu ortaya çıktı.

CHP’li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

Yalova'nın Altınova ilçesinde ikamet eden Gülfem Özkan, sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy verdiği için ev sahibi Fazlaca tarafından kaldığı evden çıkarılmak istendiğini anlattı. Fazlaca'nın evini bastığını söyleyen Özkan, şikayetçi olacağını söyledi. Fazlaca ise söz konusu iddiaların asılsız olduğunu dile getirerek Özkan'a 'Ruh hastası' diyerek tepki gösterdi.

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CHP’li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

BANA OY VERECEKSİN
SABAH'a konuşan Özkan, evi tuttuğunda Fazlaca'nın kendisinden oy istediğini fakat ona AK Partili olduğunu ve kesinlikle CHP'ye oy vermeyeceğini söylediğini dile getiren Özkan, " 14 Mayıs seçim günü önümü kesti, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. 'Oyumu kullanacağım' dedim.

CHP’li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

'Bana oy vereceksin' dedi. Bana aynen bunları söyledi. Sinirden elim ayağım titredi zaten. Oy kullanmaya gidiyorum ve önümü kesen belediye başkan adayı, milletvekili adayı var. Seçim yasağının olduğu günü seçmenin önünü keserek oy isteyemezsin" diye konuştu.

CHP’li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

ERDOĞAN'IN RESMİNİ ASAMAZSIN
Seçim ikinci tura kaldıktan sonra Fazlaca'nın kendisini aradığını belirten Özkan, "Onun işletmesini karşında akrabalarımın, ailemin ev ikametimiz orada. Sen gözümün içine baka baka Erdoğan'ın resmini oraya asamazsın' dedi. Bakın ben başkanlık seçimlerinden oyumu Erdoğan'a vereceğim. Siz karışamazsınız. Ben Erdoğan'ın resmini asarım.

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