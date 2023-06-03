Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
06:59
CHP'li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti
CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen ancak seçilemeyen Yasemin Fazlaca'nın, kendisine ait evde kalan kiracısı Gülfem Özkan'ı oy verdiği Erdoğan'ın resmini cama asması nedeniyle evden çıkardığı öne sürüldü. 2 bin lira olan kirasının 5 bine yükseltildiğini ve sözleşmesinin dolmasını öne sürerek evden çıkarıldığını söyleyen Özkan, "Seçim günü önümü keserek oy istedi. Erdoğan'ın resmini cama astım diye evden atılıyorum. Ev sahibimin Ak Partili olmasını mı talep etmek zorundayım. Bizi bölmeyin. Bizi birbirimize kırdırmayın" diyerek tepki gösterdi. Aynı binada yer alan bir başka kiracı Arzu Pak da Fazlaca'nın kendisinin kirasını da 3 bin liradan 12 bin liraya çıkardığını dile getirerek, komşusuna yapılanların çok çirkin olduğunu söyledi.