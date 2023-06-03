CHP’li adaydan kiracısına zulüm! Kendisine oy vermedi diye kapı dışarı etti

'Bana oy vereceksin' dedi. Bana aynen bunları söyledi. Sinirden elim ayağım titredi zaten. Oy kullanmaya gidiyorum ve önümü kesen belediye başkan adayı, milletvekili adayı var. Seçim yasağının olduğu günü seçmenin önünü keserek oy isteyemezsin" diye konuştu.



