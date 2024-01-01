CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

Karaburun ilçesindeki kilitli parke yapım işi ihalesi ile ilgili CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" ilgili dava açılmıştı.