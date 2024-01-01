Giriş Tarihi: 01.01.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
08:31
CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!
İzmir'in Karaburun İlçesinin de CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerle değil skandallarıyla hafızalarda yer edindi. Meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atatıp, çifte maaş aldı. 2021'de belediye bütçesi 6 milyon lira açık verirken, halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödedi. Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istendi. Bu duruma daha fazla dayanamayan CHP'li Meclis Üyesi Dr. Alpaslan Bilen, Karaburun Belediyesi'nin geçtiğimiz Haziran ayındaki toplantısında kendi partisinin belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı istifaya çağırmıştı.