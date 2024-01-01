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Haberler Galeri CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 08:31

CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

İzmir'in Karaburun İlçesinin de CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerle değil skandallarıyla hafızalarda yer edindi. Meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atatıp, çifte maaş aldı. 2021'de belediye bütçesi 6 milyon lira açık verirken, halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödedi. Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istendi. Bu duruma daha fazla dayanamayan CHP'li Meclis Üyesi Dr. Alpaslan Bilen, Karaburun Belediyesi'nin geçtiğimiz Haziran ayındaki toplantısında kendi partisinin belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı istifaya çağırmıştı.

Ceyhan TORLAK
CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken, İzmir'de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca skandallarıyla gündemden hiç düşmedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 2019'da göreve yeni başladığında belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırmasıyla gündem oldu.

CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

Karaburun ilçesindeki kilitli parke yapım işi ihalesi ile ilgili CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" ilgili dava açılmıştı.

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CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeterli bir delil bulunmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, dosya İstinaf tarafından yeniden İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

AİLE BOYU VURGUN

2021 belediye bütçesi 6 milyon lira açık veren Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödemişti.

CHP’li başkan hizmetleriyle değil skandallarıyla hafızalara kazındı! Kendi partisinin meclis üyesini bile bezdirdi!

Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istenen İlkay Girgin Erdoğan'ın yanı sıra yeğeni Derya Efe Girgin 'zimmet', eşinin akrabası Mali Hizmetler Müdür Vekili Handan Kalalı ile eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör ise 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan hakim karşısına çıktı.

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