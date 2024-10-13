Giriş Tarihi: 13.10.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
06:29
CHP’li başkandan Kaz Dağları'na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Edremit Belediyesi el ele Zeytinlikleri imara açtı. 10 Ekim'de yapılan Büyükşehir belediye meclisi toplantısında CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Kaz Dağları'nda binlerce zeytin ağacının bulunduğu üç ayrı parseldeki toplam 14 dönüm zeytinlik kanuna aykırı olarak imara açıldı. Skandal karar bölgede yeni betonlaşmaların da önünü açacak.