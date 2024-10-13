CHP’li başkandan Kaz Dağları’na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

ÜÇ AYRI GÜNDEM SUNULDU



Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Ekim'de yapılan toplantısında, meclis oylamasına sunulmak için CHP'liler tarafından meclise üç ayrı gündem maddesi sunuldu. Sunulan gündem maddelerinde Edremit ilçesindeki Narlı, Güreş ve Çamlıbel mahallelerindeki üç ayrı parselin imara açılması istendi.