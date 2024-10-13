Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’li başkandan Kaz Dağları'na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor
Giriş Tarihi: 13.10.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 06:29

CHP’li başkandan Kaz Dağları'na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Edremit Belediyesi el ele Zeytinlikleri imara açtı. 10 Ekim'de yapılan Büyükşehir belediye meclisi toplantısında CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Kaz Dağları'nda binlerce zeytin ağacının bulunduğu üç ayrı parseldeki toplam 14 dönüm zeytinlik kanuna aykırı olarak imara açıldı. Skandal karar bölgede yeni betonlaşmaların da önünü açacak.

YUSUF ÖZDEMİR
CHP’li başkandan Kaz Dağları’na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

CHP'li belediyelerin Kaz Dağları talanına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Belediyesi, Edremit'in 3 mahallesinde toplamda 14 dönümlük zeytinlik için imar izni verdi.

CHP’li başkandan Kaz Dağları’na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

ÜÇ AYRI GÜNDEM SUNULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Ekim'de yapılan toplantısında, meclis oylamasına sunulmak için CHP'liler tarafından meclise üç ayrı gündem maddesi sunuldu. Sunulan gündem maddelerinde Edremit ilçesindeki Narlı, Güreş ve Çamlıbel mahallelerindeki üç ayrı parselin imara açılması istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li başkandan Kaz Dağları’na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

PARSELLER ZEYTİNLİK ÇIKTI

CHP'lilerin belediye meclisi kararıyla konut alanı olarak imara açılmasını talep ettikleri; Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parselin doğa harikası olarak bilinen Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu 14 dönüm zeytinlik olduğu saptandı.

CHP’li başkandan Kaz Dağları’na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI

İmara açılması talep edilen parsellerin zeytinlik olduğunu saptayan AK Partili meclis üyeleri, CHP'nin zeytin ağacı katliamına sert tepki göstererek karara karşı durdu.

CHP’li başkandan Kaz Dağları’na ihanet! Zeytinlikleri parsel parsel imara açıyor

Zeytinliklerin betonlaşmaya kurban edilemeyeceğini ifade eden AK Partili meclis üyeleri ayrıca imar kanununun 8. Maddesini dayanak göstererek parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacağını belirtti. AK Partili Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'ndaki zeytinliklerin CHP eliyle imar katliamına uğratılarak betonlaşmaya terk edildiğini söyledi.

SON DAKİKA