Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:48
CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”
İstanbul Küçükçekmece'de geçen hafta bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı olayın yankıları sürerken, İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalma yıkılma tehlikesi bulunan şehrin göbeğindeki 34 ev etrafa tehlike saçıyor. Tabut evler olarak nitelendirilen binalardan 13'ünün CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından hala riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamıyor.