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Haberler Galeri CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:48

CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”

İstanbul Küçükçekmece'de geçen hafta bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı olayın yankıları sürerken, İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalma yıkılma tehlikesi bulunan şehrin göbeğindeki 34 ev etrafa tehlike saçıyor. Tabut evler olarak nitelendirilen binalardan 13'ünün CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından hala riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamıyor.

Ceyhan TORLAK
CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”

İzmir'deki 30 ilçeden en büyük ikinci ilçe olan Karabağlar'ın Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi'nde yer alan 1960'lı yıllardan kalma binalar S.O.S. veriyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazıları korku yaşayan vatandaşlar nedeniyle terk edilmiş durumda.

CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”

Metruk halde olan evlerin çatılarındaki kiremitler zaman zaman yola düşüyor. Metruk evleri bazı uyuşturucu kullanıcıları mesken haline getirdi.

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CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”

Bu durum çevre sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor. Mahalle sakinlerinin tek isteği CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin bölgede bulunan 34 konuttan 13'ünü de riskli yapı ilan ederek boşaltılmasını sağlaması.

CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”

Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, bölgedeki 34 evin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

CHP’li belediye kentsel dönüşüme karşı! “Tabut binalar başımıza yıkılacak”

BİR ADIM ATILMASI İÇİN BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR!

Yıkılma riski taşıdığı için evlerin tabut binalar olarak nitelendirildiğini söyleyen 2 çocuk babası gayrimenkul danışmanı Mahir Taştan (44), "Burada 34 bina var.

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