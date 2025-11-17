CHP’li belediyede insan kaçakçılığı krizi: Kaptanlarla doğrudan iletişim...

Görseldeki: Suat Durmaz

CHP'li Müdür Suat Durmaz'ın göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi. Göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu. Bazı isimlerin ise güzergâh planlaması, göçmenlerin sevk edildiği noktaların belirlenmesi ve kaptanlarla doğrudan iletişim kurulması süreçlerinde görev aldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise para transferlerinde rol aldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yapılan işlemleri organize ettikleri ileri sürüldü. Tüm bu faaliyetlerin liderlik konumundaki kişiler tarafından yönlendirildiği vurgulandı.