CHP'li belediyenin daire başkanı PKK'lılara saldırı taktiği verdi! "Polislere parke taşıyla saldırın"

PKK silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. PKK içerisinde aktif olarak yer aldığı ortaya çıkan Gündeş'in, turuncu listede aranan örgüt mensuplarıyla fotoğraflarının bulunduğu, Avrupa üzerinden de Kandil'e geçtiği yönünde yurt dışı çıkış kayıtlarına rastlandı. Soruşturmada ifade veren bir gizli tanığın ifadesine göre Gündeş, çukur eylemlerinde teröristlere, "Parke taşları sağlam değil. Rahatlıkla çıkarıp polislerle çatışabilirsiniz" şeklinde taktik verdiği de ortaya çıktı.