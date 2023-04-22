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Haberler Galeri CHP'li belediyenin daire başkanı PKK'lılara saldırı taktiği verdi! "Polislere parke taşıyla saldırın"
Giriş Tarihi: 22.04.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 06:39

CHP'li belediyenin daire başkanı PKK'lılara saldırı taktiği verdi! "Polislere parke taşıyla saldırın"

PKK silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. PKK içerisinde aktif olarak yer aldığı ortaya çıkan Gündeş'in, turuncu listede aranan örgüt mensuplarıyla fotoğraflarının bulunduğu, Avrupa üzerinden de Kandil'e geçtiği yönünde yurt dışı çıkış kayıtlarına rastlandı. Soruşturmada ifade veren bir gizli tanığın ifadesine göre Gündeş, çukur eylemlerinde teröristlere, "Parke taşları sağlam değil. Rahatlıkla çıkarıp polislerle çatışabilirsiniz" şeklinde taktik verdiği de ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
CHP’li belediyenin daire başkanı PKK’lılara saldırı taktiği verdi! Polislere parke taşıyla saldırın

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül'de Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

CHP’li belediyenin daire başkanı PKK’lılara saldırı taktiği verdi! Polislere parke taşıyla saldırın

TERÖRİSTLERİN AİLESİNE MADDİ DESTEK

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Gündeş'in PKK/KCK örgüt yöneticileri ile gizli görüşmeler sağladığını, örgüt içerisinde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına illegal yollardan para aktardığını söyledi.

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CHP’li belediyenin daire başkanı PKK’lılara saldırı taktiği verdi! Polislere parke taşıyla saldırın

Gizli tanık, "Terör suçundan yakını cezaevinde olanlara ya da bizzat örgüte katılanların ailelerine maddi ve manevi destek veriyordu. Örgüt içerisinde faaliyet gösterilirken öldürülen örgüt mensuplarının cenazesine katılıyordu ve bizzat ilgileniyordu. Örgüt adına gençleri toplayarak illegal konuşmalar yapıyordu. Gençlerin örgütle bağlantı kurmaları noktasında akıllarını karıştırıyordu" dedi.

CHP’li belediyenin daire başkanı PKK’lılara saldırı taktiği verdi! Polislere parke taşıyla saldırın

'PARKE TAŞLARIYLA POLİSLERLE ÇATIŞIN'

Gizli tanık 2022FS07D8 ise "2014-2015 yıllarında Yeni Pazar Getto Sokağında YDGH içerisinde faaliyet yürüten gençlerin düzenlediği çadır eylemlerinde Bedrettin Gündeş'in gençliğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Söz konusu eylemlerde PKK/KCK bayrakları, Abdullah Öcalan posterleri, o dönem PKK terör örgütü içerisinde kırsal alanda faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğrafları da eylemlerin yapıldığı yerde asılı bulunmaktaydı. Bedrettin Gündeş bu yerlere her gece gelirdi. Hendek olaylarının olduğu zamanlarda polislerle çatışma çıktığı zaman yerdeki parke taşlarının sağlam olmadığını rahatlıkla çıkartıp polislerle çatışabileceğimizi YDGH içerisinde faaliyette bulunan kişilere, bizlere söyledi. 2019 yerel seçimlerinden önce Akdeniz Belediye Başkan adayı olmak için Bedrettin Gündeş'in Avrupa üzerinden Kandil'e gidip bir miktar para aktardığını biliyorum.

CHP’li belediyenin daire başkanı PKK’lılara saldırı taktiği verdi! Polislere parke taşıyla saldırın

Kandilde bulunan örgüt üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında tartışıp başkan adaylığı konusunda Bedrettin Gündeş'e sonradan bilgi vereceklerini belirttiler, Gündeş'in bir dönem kayyumla birlikte çalışmış olması nedeniyle Kandildeki örgüt üst düzey yöneticileri tarafından başkan adaylığı kabul edilmedi. Bu durumu ben daha sonradan Kandile gittiğimde oradaki örgüt mensupları tarafından başkan adaylı red edilmesi sebebini bana söylediler. Bedrettin Gündeş örgüt içerisinde aktif rolü olan birisidir halen örgütle bağlantısını devam ettirmektedir. Mali açıdan halen örgüte yardım etmektedir" ifadelerini kullandı.

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