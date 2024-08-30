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Haberler Galeri CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 12:12

CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden dolayı, 2 personel arasında yaşandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımların ardından konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı. Tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia ediliyor.

Bekir COŞKUN
CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'de yaşanan olayda, aralarında gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden tartışma çıktı.

CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var!

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

Olay yerinde bulunan kişi tarafından çekilen görüntüde, yaşanan tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia edilirken, kadın personele de ağza alınmayacak küfürler ediyor.

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CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var!

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tartışma, diğer personellerin araya girmesiyle yatıştırılırken, görüntülerin bazı sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca herhangi bir suç unsuru olup olmadığına yönelik çalışma başlattı.

CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var!

İŞİNE SON VERİLDİ

Ortaya çıkan olayın ardından görüntülere yansıyan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen erkek şahsın işine son verildiği, kadının ise memur olmasından dolayı yer değişimi yapıldığı belirlendi.

CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var!

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal görüntüler: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var

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