Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
12:12
CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var!
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden dolayı, 2 personel arasında yaşandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımların ardından konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı. Tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia ediliyor.