CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var!

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

Olay yerinde bulunan kişi tarafından çekilen görüntüde, yaşanan tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia edilirken, kadın personele de ağza alınmayacak küfürler ediyor.