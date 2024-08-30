CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal görüntüler: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden dolayı, 2 personel arasında yaşandığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımların ardından konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı. Görüntüde tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia ediliyor.