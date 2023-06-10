CHP’li Ergene Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı!

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Akasya adı verilen ve 6 Haziran'da gerçekleşen operasyonda zabıta müdürü Ayhan Aktaş, ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi olmak üzere toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.