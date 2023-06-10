CHP'li Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı | Video 10.06.2023 | 10:32 Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde ruhsatsız iş yerlerinden belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Zabıta Birimine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 belediye personeli ve 13 iş adamı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 belediye görevlisi tutuklanırken, 13 iş adamı ise serbest bırakıldı.