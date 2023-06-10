Video Haber CHP'li Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı | Video
CHP'li Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı | Video

CHP'li Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı | Video

10.06.2023 | 10:32

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde ruhsatsız iş yerlerinden belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Zabıta Birimine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 belediye personeli ve 13 iş adamı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 belediye görevlisi tutuklanırken, 13 iş adamı ise serbest bırakıldı.

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