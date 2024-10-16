CHP’li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

Doğal olarak, bu sıkışmanın sonucunda İzmir'de ilçe belediyelerde 6-7 görüşme geçti ve hiçbir somut teklif sunulmadı. İzmir'de ilçe belediyelerde on binleri ilgilendiren toplu sözleşmelerde, bazı belediyelerde henüz ücret maddelerine dahi geçilemedi.



