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Haberler Galeri CHP'li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor
Giriş Tarihi: 16.10.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 06:51

CHP'li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

İzmir'de 31 Mart Yerel seçimleri öncesi 'Emek en yüce değerdir' diyen CHP'li adaylar belediye başkanı seçildikten sonra işçiye verdiği sözleri çabuk unuttu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı belediye başkanlarına "Belediye önünde grev davullarının çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkartıp toplu iş sözleşmesi görüşmelerine siz katılın" çağrısında bulundu.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurların başlattığı eylemler şimdi de ilçe belediyelerine sıçradı. İlçe belediyelerde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Sodem Sen arasında bir süredir devam toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

CHP’li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

İlçe belediyelerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ilçe belediye başkanlarını uyardı.

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CHP’li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

İlçe belediyelerle sendika arasında 3-3.5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatan Sarı: "İlçe belediyelerdeki tüm toplu sözleşmelerde yaklaşık 60-70 gündür süren görüşmelerde tıkanma noktasına geldik.

CHP’li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

CHP'li belediyeler, toplu sözleşmelerin yönetimi konusunda merkezi bir yapı oluşturdu. CHP'nin iktidar olduğu il ve ilçelerde toplu sözleşme görüşmeleri tek bir merkezden yürütülüyor.

CHP’li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor

Doğal olarak, bu sıkışmanın sonucunda İzmir'de ilçe belediyelerde 6-7 görüşme geçti ve hiçbir somut teklif sunulmadı. İzmir'de ilçe belediyelerde on binleri ilgilendiren toplu sözleşmelerde, bazı belediyelerde henüz ücret maddelerine dahi geçilemedi.

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