Giriş Tarihi: 16.10.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
06:51
CHP'li İzmir’de grev rüzgarı! 10 bin belediye personeli iş bırakıyor
İzmir'de 31 Mart Yerel seçimleri öncesi 'Emek en yüce değerdir' diyen CHP'li adaylar belediye başkanı seçildikten sonra işçiye verdiği sözleri çabuk unuttu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı belediye başkanlarına "Belediye önünde grev davullarının çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkartıp toplu iş sözleşmesi görüşmelerine siz katılın" çağrısında bulundu.