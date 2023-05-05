CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde yeni rüşvet skandalı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu var

Giriş Tarihi: 05.05.2023 06:51
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
07:13
İsmi sık sık rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni bir rüşvet skandalı patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrölünde olduğu rüşvet çarkında, 'rüşveti iade protokolü' bile düzenlendiği ortaya çıktı. İş adamı Necati Yağcı, Kadıköy Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Kriton Curi Parkı içindeki kafeyi kiralamak için Gündüz'ün de arasında olduğu kişilere 350 bin lira verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.