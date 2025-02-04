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Haberler Galeri CHP'li Kartal Belediyesi'nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:57

CHP'li Kartal Belediyesi'nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

Kartal Belediyesi, hukuka aykırı şekilde yapılan pazarlık usulü ihalelerle sarsıldı. İddiaya göre Başkan Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı, belediyeye ait 44 taşınmazı usulsüz olarak rehabetten uzak şekilde pazarlık usulüyle anlaştığı şirketlere bedelinin altında kiraya verdi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin denetimi sırasında ortaya çıkan durum sonrası konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu Başkan Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla uygun bularak onayladığı, 20 çalışanın da olumlu oy kullanarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği anlaşıldı. 21 şüphelinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
CHP’li Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

Kartal Belediyesi, hukuka aykırı ihaleler iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince rapor hazırlanarak belediye tasarrufundaki 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kurumu'nun hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği gerekçesiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

CHP’li Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

DÜŞÜK FİYATTAN KİRALAMA YAPMIŞLAR

Bu kapsamda inceleme konusu 44 ihalenin 33'ünde muhammen bedel üzerinden gerçekleşen artırım oranının yüzde 5'in altında kaldığı, bu durumda ihalelerin rekabetten uzak ve tek katılımla gerçekleştirildiği belirlendi. Sayıştay Denetim Raporunda da kiralama bedellerinin emsallerine göre düşük kaldığı hususuna yer verildiği açıklandı.

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CHP’li Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

BİLİRKİŞİ RAPORLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Milli Emlak Denetmenleri tarafından tanzim edilen bilirkişi raporlarında da 5 adet yerin kira bedellerinin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin altında olduğu, 6 adet yerin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin belirlenmediği, emsal kira bedeli saptanamayan bazı yerlere ait ihale bedellerinin emsal kira bedelinin altında kalabileceği ve diğer ihalelerde ise herhangi bir fiyat farkına rastlanmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

CHP’li Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

44 TAŞINMAZA TEK KATILIMLI İHALELER

Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkelerine de aykırı hareket edildiği, 44 adet ihalenin tamamında pazarlık usulü kullanılmasıyla ihalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

CHP’li Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANINDAN "USULSÜZ İHALE" İMZASI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve böylece hukuka aykırı olarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Bayram Ali Baştan ve Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz beraberindeki 20 şüphelinin de usulsüz şekilde ihale komisyonu kararlarına karşı bir oy kullanmaksızın olumlu oy kullandıkları ve bu şekilde rakabetten uzak bir şekilde kiraya verilmesine imkan sağladıkları açıklandı.

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