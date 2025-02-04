CHP’li Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANINDAN "USULSÜZ İHALE" İMZASI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve böylece hukuka aykırı olarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Bayram Ali Baştan ve Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz beraberindeki 20 şüphelinin de usulsüz şekilde ihale komisyonu kararlarına karşı bir oy kullanmaksızın olumlu oy kullandıkları ve bu şekilde rakabetten uzak bir şekilde kiraya verilmesine imkan sağladıkları açıklandı.