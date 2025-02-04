Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
13:57
CHP'li Kartal Belediyesi'nde usulsüz ihale skandalı! Bilirkişi raporları gerçeği ortaya çıkardı
Kartal Belediyesi, hukuka aykırı şekilde yapılan pazarlık usulü ihalelerle sarsıldı. İddiaya göre Başkan Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı, belediyeye ait 44 taşınmazı usulsüz olarak rehabetten uzak şekilde pazarlık usulüyle anlaştığı şirketlere bedelinin altında kiraya verdi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin denetimi sırasında ortaya çıkan durum sonrası konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu Başkan Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla uygun bularak onayladığı, 20 çalışanın da olumlu oy kullanarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği anlaşıldı. 21 şüphelinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.