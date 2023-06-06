Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP'li Kocasakal'dan, Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:15

CHP'li Kocasakal'dan, Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

CHP üyeliğinden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Yüzde 48 ile 25 milyon oy aldık. Parti içinde genel başkanımızın istifasını isteyen bir ses duymuyorum" sözlerine tepki gösterdi. "Bu masalları kimse yutmuyor! Asıl bunca hezimete rağmen 'kalmalı' diyenlerin altını kazımak lazım!" ifadelerin kullananan Kocasakal, "Yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakı'na da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki adaya verildi! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu? Başarısızlığın üstünü örtemezsiniz. Üstelik bu oy sizler parti içi iktidarınızı koruyup sürdürün diye de verilmedi" dedi.

TOLGA ÖZLÜ
CHP’li Kocasakal’dan, Özgür Özel’e ’Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun yüzde 48 ile 25 milyon oy aldığını belirterek, "Parti içinde genel başkanımızın istifasını isteyen bir ses duymuyorum" şeklindeki açıklaması tepki topluyor.

CHP’li Kocasakal’dan, Özgür Özel’e ’Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

YÜZDE 48 CHP'YE VERİLMEDİ

CHP üyeliğinden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Özgür Özel'i eleştirdi ve "Özgür Bey, artık bu masalları kimse yutmuyor! Yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakına da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki aday'a verildi! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu?" diye sordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Kocasakal’dan, Özgür Özel’e ’Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

Ümit Kocasakal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bay Özgür Özel 'Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın AK Partili çıkar' demiş! Hızını alamayıp, yüzde 48 oyu başarı olarak değerlendirmiş!"

CHP’li Kocasakal’dan, Özgür Özel’e ’Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

MASALLARI KİMSE YUTMUYOR

"Özgür Bey, artık bu masalları kimse yutmuyor! Asıl bunca hezimete rağmen 'kalmalı' diyenlerin altını kazımak lazım! Bakalım neler, kimler ve hangi hesaplar çıkıyor! Sahi, bu sürdürülmek istenen fakat 'sürdürülebilir' olmayan başarısızlık kime yarıyor?"

CHP’li Kocasakal’dan, Özgür Özel’e ’Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

"Üstelik o yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakına da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki aday'a verildi! Üzerine hiçbir katkınız olmadığı açık, zaten olsaydı seçim kazanılırdı! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu?"

SON DAKİKA