CHP’li Kocasakal’dan, Özgür Özel’e ’Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

YÜZDE 48 CHP'YE VERİLMEDİ

CHP üyeliğinden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Özgür Özel'i eleştirdi ve "Özgür Bey, artık bu masalları kimse yutmuyor! Yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakına da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki aday'a verildi! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu?" diye sordu.