Giriş Tarihi: 06.06.2023 14:43
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
15:15
CHP'li Kocasakal'dan, Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!
CHP üyeliğinden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Yüzde 48 ile 25 milyon oy aldık. Parti içinde genel başkanımızın istifasını isteyen bir ses duymuyorum" sözlerine tepki gösterdi. "Bu masalları kimse yutmuyor! Asıl bunca hezimete rağmen 'kalmalı' diyenlerin altını kazımak lazım!" ifadelerin kullananan Kocasakal, "Yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakı'na da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki adaya verildi! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu? Başarısızlığın üstünü örtemezsiniz. Üstelik bu oy sizler parti içi iktidarınızı koruyup sürdürün diye de verilmedi" dedi.