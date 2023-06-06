Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! | Video

CHP, 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı. Parti tabanı ve seçmenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını beklerken Özgür Özel ise muhalefete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı. "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" yorumu yaptı.