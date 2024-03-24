CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

KURULTAYDA SAF DIŞI BIRAKILDI

Koalisyonun son ortaklarından Zafer Partisi ile yaptığı gizli anlaşma, hem ortaklarını hem de partisini kızdırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bakanlık anlaşması yapan ancak bunu hem partisinden hem de koalisyon ortaklarından gizleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda en yakını Özgür Özel tarafından saf dışı bırakıldı.