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Haberler Galeri CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEM'li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:10

CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEM'li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi yerine Özgür Özel geçti. Yerel seçime az bir süre kala CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti. DEM Partili seçmenin "Biz CHP'liden daha fazla çalıştık ama Kılıçdaroğlu ülkücülerle gizli anlaşma yaptı" çıkışı üzerine Mutlu "Biz de çok kızdık ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" dedi!

CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kariyerine sayısız yenilgi sığdırdı. 8'li koalisyon ortakları ile 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de hüsranı yaşadı. Tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemese de seçim sonrası her gün bir skandalı patladı.

CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

KURULTAYDA SAF DIŞI BIRAKILDI

Koalisyonun son ortaklarından Zafer Partisi ile yaptığı gizli anlaşma, hem ortaklarını hem de partisini kızdırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bakanlık anlaşması yapan ancak bunu hem partisinden hem de koalisyon ortaklarından gizleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda en yakını Özgür Özel tarafından saf dışı bırakıldı.

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CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek DEM Parti'ye yaklaştı, terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam çaktı. Ancak parti içinde kontrolü kaybetti yerel seçim adaylarını tek başına belirleyecek yetkiyi bile alamadı.

CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

Yerel seçime az bir süre kala CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ise partiyi bir kez daha karıştırdı.

CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de çok kızdık!

DEM'Lİ SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Esnaf ziyareti sırasında DEM Partili olduğu düşünülen bir seçmenle konuşan Mutlu, seçmenin "Kılıçdaroğlu gitti ülkücülerle konuştu. Biz iki dönemdir sizinle çalıştık. Bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama yaptığınız hiç doğru değil" çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

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