CHP adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: "O hareketi genel başkanlığına mal oldu" | Video
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi yerine Özgür Özel geçti. Yerel seçime az bir süre kala CHP’nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri dikkat çekti. DEM Partili seçmenin “Biz CHP’liden daha fazla çalıştık ama Kılıçdaroğlu ülkücülerle gizli anlaşma yaptı” çıkışı üzerine Mutlu “Biz de çok kızdık ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığına mal oldu” dedi!
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