CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işveren arasında ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler eyleme gitti.