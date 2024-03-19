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Haberler Galeri CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:44

CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

İzmir'de Belediye İş Sendikası üyesi 6 bin işçi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden olumlu sonuç alınmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. "Sadaka Değil Toplu Sözleşme" yazılı pankart açarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önüne yürüyen işçiler, Tunç Soyer'in ofisinin önünde oturma eylemi yaptı. Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu, geçim sıkıntısını görmüyor" ifadelerini kullandı.

AA
CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde krizin ardı arkası kesilmedi. Yeni dönemde aday gösterilmeyen CHP'li İBB Başkanı Tunç Soyer, işçilere verdiği Toplu İş Sözleşmesi sözünü yerine getirmedi.

CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işveren arasında ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler eyleme gitti.

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CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

Sendikaya üye işçiler, kısa süre önce yarım gün, ardından da 2 saat iş bıraktı. Sonrasında taraflar tekrar masaya oturdu ancak sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan binlerce işçi, Konak Pier önünde toplandı.

CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

Ardından belediye binasına yürüyüşe geçti. Müzikler ve türküler eşliğinde halaylar çeken kalabalık, 'sadaka değil toplu sözleşme', 'direne direne kazanacağız', 'hak, hukuk adalet', 'zafer emekçinin olacak' sloganları atarak belediye önüne gitti.

CHP'li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı | Video

CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı!

'ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ'

Basın açıklaması yapan Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Bizler su, kanal, arıtma, otobüs hizmeti, asfalt, mezarlık ve itfaiye hizmetlerini sabahın kör karanlığından gece yarılarına, yaz demeden kış demeden günün 24 saati durmaksızın yerine getiren emekçileriz.

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