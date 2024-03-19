CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı | Video
İzmir'de Belediye İş Sendikası üyesi 6 bin işçi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden olumlu sonuç alınmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. "Sadaka Değil Toplu Sözleşme" yazılı pankart açarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önüne yürüyen işçiler, Tunç Soyer'in ofisinin önünde oturma eylemi yaptı. Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu, geçim sıkıntısını görmüyor" ifadelerini kullandı.
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