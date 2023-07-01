Giriş Tarihi: 01.07.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
07:44
CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
Her fırsatta çevreci olmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in foyasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunu denize verdiği gerekçesi ile toplamda 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesinin olmadığını belirledi.