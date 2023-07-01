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Haberler Galeri CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
Giriş Tarihi: 01.07.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 07:44

CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Her fırsatta çevreci olmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in foyasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunu denize verdiği gerekçesi ile toplamda 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesinin olmadığını belirledi.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li Tunç Soyer’den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Mart 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin doğru düzgün çalışma yapmadı.

CHP’li Tunç Soyer’den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Bunun sonucu olarak İzmir körfezi önce deniz marulu istilasına ardından da deniz suyunu kızıl renge dönüştüren plankton patlaması ile sarsıldı.

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CHP’li Tunç Soyer’den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinde yaptığı denetim çevrenin ve doğanın nasıl 'yok sayıldığını' bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li Tunç Soyer’den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

ÇEVRE İZİN BELGELERİ YOKMUŞ
Soyer'in her fırsatta Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer almakla övündüğü kentteki arıtma tesislerinin çoğunun çevre izin belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

CHP’li Tunç Soyer’den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

5 MİLYON 360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
İZSU tarafından kentin dört bir yanında işletilen arıtma tesislerini mercek altına alan bakanlık aktif durumdaki 40 arıtma tesisinde çevre izin belgesi olmadığını tespit etti.

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